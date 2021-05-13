На Буковине погибла маленькая девочка

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в селе Байраки.

Мужчина обрабатывал земельный участок на тракторе, а в салоне рядом с ним сидела его дочь. Уже возвращаясь домой он не справился с управлением - трактор перевернулся придавил ребенка.

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Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, мужчина был трезв.

Ранее мы рассказывали, что на Ровенщине отец переехал своего сына на тракторе.

Они обрабатывали земельный участок на тракторе. Во время его движения мальчик выпал и попал под колесо. Отец остановился, чтобы помочь ребенку. Сын остался под колесом, тем самым было нанесено еще больше травм.