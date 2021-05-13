На Буковине погибла маленькая девочка
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел в селе Байраки.
Мужчина обрабатывал земельный участок на тракторе, а в салоне рядом с ним сидела его дочь. Уже возвращаясь домой он не справился с управлением - трактор перевернулся придавил ребенка.
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Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. По предварительной информации, мужчина был трезв.
Ранее мы рассказывали, что на Ровенщине отец переехал своего сына на тракторе.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.