В Запорожье ягненок стал звездой соцсетей

Как передает Politeka.net, забавные кадры с животным показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Животное, которое сбежало с местного кафе, уже третью неделю разгуливает по городу, а все попытки его поймать — напрасны. Последний раз его видели возле здания СБУ в городе.

Хозяйка заведения уверяет, что животное убивать не собирались, а хотели подарить знакомым.

Как только его отвязали - Валера бросился убегать.

Украинцы в сети активно поддерживают животное, говорят, что Валера стал звездой национального масштаба. Люди предлагают за барашка бешеные деньги и уже распространяют петиции с хештегом "Свободу Валере!".

Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.

По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.



