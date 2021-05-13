В Запорожье ягненок стал звездой соцсетей
Как передает Politeka.net, забавные кадры с животным показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Животное, которое сбежало с местного кафе, уже третью неделю разгуливает по городу, а все попытки его поймать — напрасны. Последний раз его видели возле здания СБУ в городе.
Хозяйка заведения уверяет, что животное убивать не собирались, а хотели подарить знакомым.
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Как только его отвязали - Валера бросился убегать.
Украинцы в сети активно поддерживают животное, говорят, что Валера стал звездой национального масштаба. Люди предлагают за барашка бешеные деньги и уже распространяют петиции с хештегом "Свободу Валере!".
Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.
По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.