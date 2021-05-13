Ушел из жизни заслуженный тренер Украины из Кривого Рога Владимир Коржак

Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщил его коллега и друг Дмитрий Василенко в Facebook.

"Печальная весть... Ночью с нами не стало Владимира Михайловича Коржака. Упокойся с миром брат...", - говорится в сообщении.

Причиной его смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус.



На протяжении нескольких месяцев он лечился в "Феофании" и находился в медикаментозном сне.

Его друзья, знакомые и воспитанники выразили соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

"Царство небесное. Всегда был улыбчивый и позитивный тренер и человек", "Отличный тренер и руководитель. Соболезнования семье", "Михалыч был всем нам старшим братом и никогда не забудем его достойные отношение. Земля ему пухом", "Жаль что нас покидают такие Люди", "Пусть земля ему будет пухом, а мы будем помнить Владимира Михайловича всегда", - писали в комментариях под постом.