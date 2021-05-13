Ушел из жизни заслуженный тренер Украины из Кривого Рога Владимир Коржак
Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщил его коллега и друг Дмитрий Василенко в Facebook.
"Печальная весть... Ночью с нами не стало Владимира Михайловича Коржака. Упокойся с миром брат...", - говорится в сообщении.
Причиной его смерти стали осложнения, которые вызвал коронавирус.
На протяжении нескольких месяцев он лечился в "Феофании" и находился в медикаментозном сне.
На протяжении нескольких месяцев он лечился в "Феофании" и находился в медикаментозном сне.
Его друзья, знакомые и воспитанники выразили соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.
"Царство небесное. Всегда был улыбчивый и позитивный тренер и человек", "Отличный тренер и руководитель. Соболезнования семье", "Михалыч был всем нам старшим братом и никогда не забудем его достойные отношение. Земля ему пухом", "Жаль что нас покидают такие Люди", "Пусть земля ему будет пухом, а мы будем помнить Владимира Михайловича всегда", - писали в комментариях под постом.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
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Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.