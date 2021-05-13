Суммы в платежках могут отличаться на 50%, ведь из-за новых правил на рынке каждый поставщик предлагает свой тариф

Так, в Украине стоимость газа в мае для некоторых потребителей взлетела с 6,99 до 13,5 грн за кубометр. Такие цифры следуют из опубликованных данных Минфина о размере тарифов на газ в мае.

С 1 мая на рынке газа действуют новые правила. Поставщики автоматически переводят всех на годовые тарифы.

В результате такого подорожания зимой некоторым семьям придется платить почти на 1,5 тыс. грн в месяц больше.

Ряд региональных газсбытов встановили цену 7,99 грн за кубометр. Так, цену 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Предложения остальных можна найти от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр, а несколько компаний установили ценники более 13,5 грн.

Стоимость доставки газа у региональных газораспределительных компаний по-прежнему будет различной. Она зависит от тарифов на доставку, которые для каждой области и отдельных городов устанавливает НКРЭКУ. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась, и по-прежнему должна оплачиваться отдельно.

При этом за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку.

Если потребитель остался без своего поставщика газа, то он может в срок до 60 дней выбрать нового поставщика газа и заключить с ним договор.

Напомним, платежки за газ рекордно вырастут, кому придется платить до 7 тысяч гривен: "Надо готовиться".

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