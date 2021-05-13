Израиль и Сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами
Так, ракета, которую выпустили боевики исламистской группировки ХАМАС, попала прямо в окно квартиры. В результате пострадала вся семья, среди них есть погибший.
ЧП произошло в израильском городе Сдерот, сообщают в Facebook вооруженные силы Израиля.
Сообщается, что в результате обстрела тяжелые ранения получил 6-летний мальчик и его мать. Врачи спасли его раненую маму, а его самого — не смогли.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли"
Экс-фаворит Мишиной Тригубенко встретил утро в компании красотки Надин из "Холостяка": "Как же круто..."
Оля Полякова с 16-летней дочерью в купальниках перессорила украинцев: "Это перебор"
"Уже неделю над Украиной летают": необычное явление в ночном небе попало на видео
В армии Израиля уточнили, что шестилетний израильский мальчик был убит в собственной спальне террористами из Газы. Дом его семьи в Сдероте был обстрелян одной из более 1000 ракет, которые Сектор Газа выпускают по всему Израилю.
Известно также, что в этой же квартире находился еще 5-летний ребенок. Малыш получил легкие повреждения.
Напомним, что в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что от израильских ударов ранено около 390 человек.
Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах.
Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.
Как сообщала Politeka, поджигают синагоги и магазины: массовые беспорядки вспыхнули в Израиле, кадры.
Также Politeka писала, что на репетиции парада Победы в России произошло ЧП, видео.