Израиль и Сектор Газа продолжают обмениваться ракетными ударами

Так, ракета, которую выпустили боевики исламистской группировки ХАМАС, попала прямо в окно квартиры. В результате пострадала вся семья, среди них есть погибший.

ЧП произошло в израильском городе Сдерот, сообщают в Facebook вооруженные силы Израиля.

Сообщается, что в результате обстрела тяжелые ранения получил 6-летний мальчик и его мать. Врачи спасли его раненую маму, а его самого — не смогли.

В армии Израиля уточнили, что шестилетний израильский мальчик был убит в собственной спальне террористами из Газы. Дом его семьи в Сдероте был обстрелян одной из более 1000 ракет, которые Сектор Газа выпускают по всему Израилю.

Известно также, что в этой же квартире находился еще 5-летний ребенок. Малыш получил легкие повреждения.

Напомним, что в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что от израильских ударов ранено около 390 человек.

Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах.

Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.

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