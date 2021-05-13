Странное предчувствие было у учительницы, закрывшей собой ребенка при стрельбе в Казани

Андрей Игнатьев, брат 27-летней учительницы из Казани, заслонившей собой ученика при стрельбе в казанской гимназии, рассказал какими были последние дни девушки перед смертью, пишет Телеграм-канал Lshot.

По его словам, Эльвира готовилась к всероссийскому этапу конкурса учителей и в то же время будто чувствовала что-то, ведь за день до гибели купила всем племянникам, детям именные подарки, словно знала о своем конце.

"Она всем подарки купила, ездила по магазинам, всем племянникам, детям, родным — всем подарки купила, именные, как-будто чувствовала что-то", — говорит брат Эльвиры.

А знакомые 27-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой описали последние минуты ее жизни. Они рассказали, что ее последними словами перед гибелью стало прощание с детьми.

"Она там сказала: Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал", — рассказал собеседник издания.



Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, которую окончил.

Он зашел в гимназию и застрелил по меньшей мере девять человек – семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу. Выяснилось, что подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев перед преступлением проинформировал о своих намерениях в соцсети, назвал себя "богом" и заявил, что пойдет "убивать биомусор" и затем застрелится.

Напомним, число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму.

Как сообщала Politeka, всплыло заявление "казанского" стрелка накануне трагедии.

Также Politeka писала, что любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани.