На Львовщине дети поразили диким поступком

Как передает Politeka.net, тревогу забили местные жители в сети.

Инцидент произошел в Краснограде. По словам зоозащитницы, дети забили лису, а потом носили ее тело по улицам ради забавы, чем пугали других людей.

"Помните! Жестокость всегда начинается со слабого или с животного .... Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к соответствующим специалистам", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине пенсионерку растерзали ее же собаки.

Накануне трагедии женщина тяжело заболела и не могла кормить животных. Истощены от голода собаки взбесились и заживо начали есть свою хозяйку.

Также вопиющий инцидент на днях произошел в Ровно - там полтора-летнюю девочку укусил собака за нос. Ребенку потребовалась помощь врачей и операция.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.