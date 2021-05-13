На Львовщине дети поразили диким поступком
Как передает Politeka.net, тревогу забили местные жители в сети.
Инцидент произошел в Краснограде. По словам зоозащитницы, дети забили лису, а потом носили ее тело по улицам ради забавы, чем пугали других людей.
"Помните! Жестокость всегда начинается со слабого или с животного .... Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к соответствующим специалистам", - говорится в сообщении.
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Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине пенсионерку растерзали ее же собаки.
Накануне трагедии женщина тяжело заболела и не могла кормить животных. Истощены от голода собаки взбесились и заживо начали есть свою хозяйку.
Также вопиющий инцидент на днях произошел в Ровно - там полтора-летнюю девочку укусил собака за нос. Ребенку потребовалась помощь врачей и операция.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.