В некоторых регионах Украины продлили учебный год
Об этом сообщили на сайте "Новой украинской школы".
Ранее в Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.
Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.
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Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.
Ранее в пресс-службе Минобразования сообщили, что еще как минимум до конца этого учебного года обучение школьников будет проходить дистанционно. Сейчас все зависит только от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных областей.
Когда школьники и студенты сядут за парты будет зависеть от уровня инфицирования в стране, и темпов вакцинации.
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