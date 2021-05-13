В некоторых регионах Украины продлили учебный год

Об этом сообщили на сайте "Новой украинской школы".



Ранее в Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.

Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.

Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.

Ранее в пресс-службе Минобразования сообщили, что еще как минимум до конца этого учебного года обучение школьников будет проходить дистанционно. Сейчас все зависит только от эпидемической ситуации в Украине в целом или на территории отдельных областей.

Когда школьники и студенты сядут за парты будет зависеть от уровня инфицирования в стране, и темпов вакцинации.

Напомним про школьные каникулы в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать юные украинцы этой весной.

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