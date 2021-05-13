Под Полтавой в смертельной аварии погибли журналисты известного телеканала

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Полтавской области, авария произошла на трассе Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр недалеко от села Гаевое. Грузовик врезался в легковой автомобиль марки «Тойота». Пассажиры погибли на месте. Отмечается, что авария произошла в обед 13 мая.

Как сообщает местное издание poltava.to, в легковом автомобили находилась съемочная группа телеканала «НТН» Владимир Непийпиво и Константин Худолий. Мужчины проживали в Полтаве, но работали на всеукраинский телеканал.

На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что 1 мая пьяный мужчина за рулем забрал жизнь 18-летней украинки. Как рассказал у себя в Facebook замминистра МВД Антон Геращенко, водитель Infiniti не остановился по требованию патрульных, вдавил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости более 100 км/ч, врезался в столб. На месте происшествия оказалось две девушки, одна из которых погибла на месте.

Отметим, что, по данным Нацполиции, на дорогах Украины в 2020 году произошло на 4,6% больше аварий, чем в 2019 году. Наибольшее число аварий фиксируется в пятницу и субботу.

Напомним, что девушку зажало в салоне: жуткая авария с микроавтобусом на одесской трассе, фото.

Как сообщала Politeka, пожарная машина устроила ДТП в Одессе: кадры с места аварии.

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