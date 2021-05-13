Подруга Насти Каменских и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя впечатлила ярким весенним образом

Как передает Politeka.net, недавно Анна и Позитив публично признались, что решились на развод. Как выяснилось, рассталась пара давно, но заговорить об этом решила только сейчас. Анна сделала заявление в реалити-шоу Насти Каменских «Девочки рулят».

Теперь красотка готовится к новой жизни, что не скрывает от своих поклонников. На свежих фото она позировала в эффектном платье с разрезом и кожаных ботфортах. Образ дополняла кожаная куртка, которая в сочетании с легким летним платьем выглядела впечатляюще.

«Каждый день - это маленькая жизнь. От того, каким вы выбираете себя сегодня, от того, с какими людьми вы делите свое жизненное пространство и на что вы тратите свое время, зависит тот человек, каким вы найдете себя в ближайшем будущем», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Красота какая», «Анна, вы блестательно ослепительны, счастья вам», «Я балдею от вашего стиля», «Ну Вы волшебная», «Такая романтическая девочка», «Образ крутой, фигурка шик, ну идеал же», - пишут пользователи сети.

Напомним, что экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".

Как сообщала Politeka, экс-жена Позитива поразила "жаркими" фото с Потапом и признанием: "Какое счастье, что есть ты".

Также Politeka писала, что экс-жена Позитива из «Время и Стекло», оседлав пальму, призналась в любви к женщине: «Совсем стыд потеряли».