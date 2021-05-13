Под Днепром мужчина ограбил женщину сразу после похорон ее мужа

Как передает Politeka.net, подробности расследования сообщили на сайте прокуратуры области.

Преступление произошло еще зимой прошлого года. Мужчина увидел возле подъезда церемонию прощания с незнакомым ему человеком и прикинувшись его родственником поехал вместе со всеми на кладбище.

"После поминального обеда злоумышленник проследил за женщиной до места жительства, проник в квартиру и нанес ей несколько ударов ножом по лицу, что привело к непоправимому ее изуродованию", - говорится в сообщении.

Из квартиры он вынес 7000 тысяч гривен, банковскую карту и паспорт пострадавшей.

Во время расследования он признался в содеянном. Ближайшие 12 лет он проведет за решеткой.

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Потерпевшая рассказала полицейским, что мужчина попросил одолжить деньги, потом он достал нож из кармана и угрожая женщине забрал на полке в летней кухне 7 тыс. грн и ушел.

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