Узнайте о самом важном празднике и событии 14 мая

Стало известно, какой православный праздник украинцы будут отмечать 14 мая 2021 года. Кроме этого, Politeka расскажет о самых интересных и важных приметах и традициях, которых стоит придерживаться на 14 мая.

Так, 14 мая наши предки отмечали праздник святого Иеремия Запашника.

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. Родился он в семи километрах от Иерусалима, а его пророческая деятельность приходилась на самый бурный период Иудейского царства.

Главные традиции этого дня:

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле. Считалось, что в этот день не нужно конфликтовать, а также не стоит занимать деньги, поскольку они не вернутся.

14 мая люди особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Люди также верили, что нельзя давать деньги, продукты, зерно в долг, ведь это приведет к неудачам в семье и к плохому урожаю.

Главные приметы этого дня:

Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.

Если муравьи чистые и сытые – будет богатый урожай хлеба.

Если погода испортилась – будет холодная зима.

Если на восходе солнца в небе нет облаков – ждите знойного лета.

Муравьи на Еремея суетятся в муравейнике – весь следующий месяц ждите дождей.

Если в этот день пасмурно – к морозной зиме.

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