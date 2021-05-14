Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", подогрела интерес к себе кадром со съемок

Не так давно Слава объявила о начале сольной карьеры и даже успела представить свои композиции, а также первый клип. Не желая откладывать продвижение далее, звезда также объявила о работе над новым проектом, кадрами со съемок которого периодически делится в Инстаграм.

Так, в этот раз в социальной сети на фото Слава показала, как позировала в полупрозрачном кружевном халатике позирует на кровати рядом со своим концертным директором Денисом Мережко.

В подписи к снимку певица спросила у поклонников в каком городе они ее ждут с концертом, а также похвалила важного мужчину в своей жизни и коллегу, с которым теперь сотрудничает:

"Концертный директор моей мечты! И в горе, и в радости) Мы тут такого напланировали… 💣 В каком городе больше всего ждёте мой сольный концерт? 💋" - отметила Слава.

Поклонники отреагировали в ответ:

«Харьков 🔥👏; Питер💋; Винница❤️; Одесса🙌; Одесса!; Только Харьков🔥; Киев, конечно❤; вы здесь жжете; такая страсть у вас в исполнении; Мариуполь 😊💖; Полтава!; красивая безумно, очень нравится; Белая Церковь😊; кто пишет о городе, а кто про вас думает; А фитнес инструктор мечты ...уже есть??)🔥Чувствуется, что будет 🔥».

Напомним, Слава Каминская на днях дала интервью Наташе Влащенко. Певица не прошла мимо темы бывшего мужа, с которым развелась в 2019 году. А сейчас артистка заинтриговала фанатов, опубликовав новую фотографию в Инстаграм.

На фото Слава позировала в постели, выгнувшись, и поправляя волосы. Рядом лежал мужчина без одежды и улыбался. Проникающие лучи солнца в комнату добавили особой атмосферы кадру.

"Я теперь свободна", - подписала кадры Слава.

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