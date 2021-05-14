Нет слов и очень стыдно!

Пассажир разбил окно и стол, оставив после себя погром

Это произошло в поезде номер 49 "Киев-Трускавец". В частности, он разбил окно, повредил стол и порвал постель. Мужчину задержали, а в вагоне устраняют последствия беспорядка.

Об этом инциденте рассказал глава коммуникаций и маркетинга пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"Разбитый стол, повреждена постель, выбито окно, грязь и мусор по всему купе - такое впечатление, что это Халк ездил... В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев - Трускавец", - сказал Шевченко.

Он также отметил, что такие действия сильно расстраивают команду, которая прилагает большие усилия для подготовки вагонов к летнему сезону. Шевченко попросил пассажиров, что не надо быть свиньями. По его словам, нарушителя задержали, а вагон после погрома находится на реставрации.

Также ранее сообщалось, что украинцы, которые возвращались с Египта, превратили свои места в "свинарник". Пассажиры даже проигнорировали предупреждения от стюардесс рейса.

На опубликованных кадрах видно, что повсюду разбросаны пустые и недопитые бутылки, пакеты из-под чипсов, бумажки и тому подобное.

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