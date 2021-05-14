На ЧАЭС опровергают информацию о якобы новых ядерных реакциях в Чернобыле

В "Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" в Facebook ответили, есть ли угроза возможных рисков возникновения якобы "неконтролируемого высвобождения ядерное энергии", которе в последнее время активно обсуждается в сети.

"После установления Арки НБК в проектное положение над ОУ по отдельным датчиками ИАСК наблюдается рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ) в зоне проплавления подреакторном плиты в помещении 305/2.

Такая ситуация была прогнозируема ИПБ АЭС еще до надвигания арки НБК и происходит в результате процесса потери воды переувлажненным средой слоя черных лавообразных ТСМ (ЛТСМ), которые расположены выше (отм. +9,00 ÷ + 9,70) потенциальных ядерно-опасных скоплений (Янс) ТСМ ", — говорится в сообщении станции.

Кроме того на ЧАЭС отметили, что для обеспечения в состоянии объекта "Укрытие" существуют системы, выполняющие функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритическом состоянии.

В случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показаниям ЩПН, в зону роста ЩПН вводится нейтронопоглощающий раствор в соответствии с технологическим регламентом объекта "Укрытие.

Как известно, 26 апреля 1986 в 1:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. В воздух попали радиоактивные вещества, распространились впоследствии Украиной, Россией, Беларусью, некоторыми европейскими странами.

Общая радиация была почти в 40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в японском городе Хиросима в 1945 году.

Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».

Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.

Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».