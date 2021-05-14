Трагедия произошла в поселке Большое Козино Нижегородской области в России

Там, было обнаружено в лесополосе тело 12-летней Насти. Камеры видеонаблюдения в Нижегородской области засняли возможного убийцу 12-летней школьницы.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

«На этих кадрах убитая в Нижегородской области 12-летняя Настя Г. вместе с одноклассником возвращается из школы домой. За несколько минут до этого она позвонила маме и предупредила, что выходит из школы. Мальчик жил ближе, он пошел к себе домой, а Настя отправилась одна дальше», — говорится в сообщении.

На видео попал неизвестный мужчина в камуфляжной одежде и с маской на лице. Он выехал из леса на велосипеде. Незнакомец как будто за кем-то наблюдал или что-то очень внимательно разглядывал.

Всего через полчаса после выхода из школы телефон девочки уже был выключен. Выключил телефон сам убийца после нападения. Вещи девочки были найдены недалеко от места нападения. На теле школьницы обнаружили следы насилия, а на шее — три ножевых ранения.

Сейчас сотрудники исследуют оставшиеся на теле школьницы биологические следы, пробивают по базам.

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