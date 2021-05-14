Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, реддко говорит о своих родныъ



Его отец умер от рака лёгких, когда Андрею было семь лет, а его мать Светлана Ивановна Волкова работала на заводе, чтобы прокормить семью, передает Politeka.net.

Сейчас женщина живет недалеко от Полтавы, на хуторе Клименки.

Сюда она переехала, когда сыну было 16 лет. Вышла на пенсию и оставила городскую квартиру старшей дочери Гале. Андрей тоже остался в городе и наотрез отказался ехать в село.

"За 22 года ни разу у меня не был, он не любит село", - вздыхала мать Данилко.

В одном из интервью женщина признавалась, что сын зовет ее жить в Киев, но она от переезда отказывается.

"Есть у него еще одна квартира в Киеве. Но я умру на 8-м этаже. Тут у меня хозяйство: коза, собаки, коты, куры, утки. А там что? Несчастная соседка-училка - вот и все развлечение. Мне ж не 30 лет…", - говорила Светлана Ивановна.

Напомним, известный украинский артист и музыкант Андрей Данилко в образе Верки Сердючки стал триумфатором музыкальной премии YUNA за лучший хит на иностранном языке.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Как Politeka писала, что Данилко раскрыл, от чего отказался из-за здоровья: "Это очень дорого, да и я...".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".



