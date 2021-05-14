Огромный астероид вскоре пролетит рядом с Землей
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м, сообщает Express.
Длина астероида, получившего название 2015 KJ19, составляет 118 метров, что соизмеримо с размером стандартного футбольного поля. К счастью для нас, астероид Землю не затронет. В целом в NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.
По данным NASA, космический камень летит на расстоянии, которое чуть более чем в 15 раз превышающем расстояние между Землей и Луной, или 15,1 лунного расстояния (LD).
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Одна LD составляет 384 тысяч километров, поэтому астероид и близко не подлетит к нашей планете. В частности, времени почти не осталось, ведь 14 мая небесное тело приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете.
Также ранее сообщалось, что в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.
Как известно, именно там сейчас располагается марсоход Perseverance. В отчете отмечается, что за полчаса температура вблизи аппарата упала с 20 градусов ниже нуля до -25 радусов.
Напомним, космические тела осветили ночное небо над Землей, люди не верят своим глазам.
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