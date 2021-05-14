На Николаевщине нашли тело пропавшего ранее мужчины

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Олег Поляков еще 9 мая в пять утра ушел из дома по улице Соборной на утреннюю прогулку. С тех пор на на связь с семьей мужчина не выходил.

К сожалению, тело 55-летнего бизнесмена обнаружили у реки Ингул в камышах, 13 мая.

Для установления причины смерти тело мужчины будут направлены на экспертизу. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что на Одесчине обнаружили тело пограничника.

ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.

В итоге один из них пропал без вести. Спустя несколько часов поисков, его нашли мертвым.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

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