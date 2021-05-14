В сети ищут родных украинца, которого нашли в Польше

Как передает Politeka.net, призыв о помощи разместили в Facebook-сообществе "Жди Меня" поиск пропавших людей.

31-летний мужчина уже более недель живет под открытым небом. Представился он Андреем Белоконем. Судя по всему, мужчина болен, поскольку сначала говорил что родом из по Кременчука, а позже - из Светлогорска.

"Ему срочно нужна помощь. Ищу родных, чтобы помогли ему вернуться домой. Не помнит своих данных, возможна потеря памяти. Все, кто знает он, пишите в приват. Мужчина в беде!", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.

Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Напомним, что юная Карина пропала под Харьковом, людей просят помочь.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

Также Politeka писала, что в Одессе бросились на поиски юноши, фото