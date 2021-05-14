Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украине ждать отмены карантинных ограничений
По его словам, это может произойти, когда будет вакцинировано 70% населения. Такое заявление глава Минздрава сделал в эфире канала "НАШ" 13 мая.
При этом глава Минздрава считает, что полностью вакцинировать всех украинцев не удастся, и невозможно будет достичь 100%-го уничтожения коронавируса.
При этом в ведомстве надеются привить от COVID-19 по крайней мере 70% взрослых граждан.
"Мы очень надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%", - заявил Степанов.
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Также он добавил, что при таких условиях обязательно будут достигнуты "совсем другие режимы".
"Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - сказал глава Минздрава
Отметим, что перед этим президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вакцинировать от коронавируса более половины взрослых украинцев до Дня Независимости - 24 августа.
Что касается более близких прогнозов, то главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет действовать минимум до конца июня.
Отметим, по состоянию на утро 14 мая, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7562 человек, зафиксировано 287 летальных случаев, 15 958 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 143 448 человек, из них 1 832 601 выздоровели, летальных исходов зафиксированно 47 620.
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