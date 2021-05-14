Решить спор с помощью слов не получилось, поэтому в ход пошло огнестрельное оружие

Как сообщили правоохранители, стрельба произошла в селе Новоингулка в Николаевской области. Конфликт начался на поле между двумя группами человек, пишет пресс-служба ГУ НПУ в регионе.

Сообщение о том, что в поле в пределах с. Новоингулка произошла стрельба, поступило по спецлинии 102 вчера около 21:30.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан, в ходе которого началась стрельба. Ранения получили двое мужчин, 30-ти и 53-х годов, с обеих сторон конфликта.

Пострадавшие были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Полицейские изъяли оружие – карабин.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех лиц, причастных к указанному преступлению и установления обстоятельств стрельбы.

Уголовные производства возбудили за хулиганство с применением оружия и неосторожное обращение с оружием. Санкции статей ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия" и по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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