В Киевской области раненый морской пехотинец сделал предложение своей девушке

Об этом сообщает волонтер Оксана Кирчинская.

Девушка постоянно находилась возле военнослужащего, которому необходим длительный период реабилитации.

Он сделал ей предложение на камеру, находясь в инвалидной коляске.

"Мы все переживали, потому что постоянно видели ее месяцами у его кровати в госпиталях, понимали, какой долгой будет реабилитация и возвращение в мирную жизнь нашего воина. Вместе они все преодолеют", - сообщила активистка.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковской области у женщины начались роды ночью на трассе.

В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что ночью беременной женщине вызвали скорую, потому что она уже рожала.

Фельдшеру и водителю скорой пришлось оказывать акушерскую помощь в дороге.

К счастью, все прошло благополучно, родилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см.

Проезжающая мимо машина патрульной полиции сопроводила скорую с роженицей, новорожденной и отцом ребенка в родом.

"Эти мужественные мужчины, фельдшер Юшко В. П. и водитель Тригубенко А. Н. стали свидетелями и главными помощниками при рождении ребенка", - отметили в медучреждении.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.