Бывшая жена Позитива Аня Андрийчук, лучшая подруга Насти Каменских, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, не так давно Аня публично рассказала, что хочет развода. Пара уже давно расталась, но решили сообщить о своем решении только сейчас. Об этом Андрийчук сообщила на шоу Насти Каменских "Девочки рулят". А сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится интересными фото, радуя фанатов, которых у нее десятки тысяч.

На новом фото Аня позировала в мини-бикини красного цвета. Девушка стояла на пляже, демонстрируя роскошную фигуру.

Фанаты, включая мужа Каменских - Потапа, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарная, женского счастья вам", "Красотка. Как всегда. Желаю вам удачи, счастья, здоровья и любви", "Аня Вы такая чувственная и красивая внешне и внутренне!Спасибо за то что показали часть своей жизни", "Пожар", "Боже, я тащусь от такой красоты,нереальная", "Божественно красива", "Ляпота", "Бусинка".

Сообщалось, что подруга Насти Каменских и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя впечатлила ярким весенним образом.

На свежих фото она позировала в эффектном платье с разрезом и кожаных ботфортах. Образ дополняла кожаная куртка, которая в сочетании с легким летним платьем выглядела впечатляюще.

Напомним, экс-жена Позитива поразила "жаркими" фото с Потапом и признанием

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