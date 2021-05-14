Какого числа отмечается Троица в 2021 году в Украине и что нужно знать о главных традициях этого дня

Святая Троица – это значимый церковный праздник, который в православии относится к двунадесятым и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Politeka.net расскажет о главных традициях этого праздника.

Дата праздника зависит от Пасхи, которую празднуют по лунно-солнечному календарю, и отмечается на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. В 2021 году этот день приходится на воскресенье, 20 июня.

Главные традиции праздника:

Накануне праздника в дом приносят зеленые ветки деревьев, букеты из полевых цветов. Дома украшают ветками клена, мяты, папоротника. Также используют листья лопуха, чабрец, васильки. Считается, что такие веточки и букеты защищают от врагов и дурного глаза, а также оберегает дома во время грозы.

Утром христиане отправляются на праздничное богослужение и причастие. После богослужений в церкви христиане отправляются домой к праздничным столам. На столах обычно стоят блюда из яиц и салаты из зелени. Считается, что такая пища придает больше сил и энергии.

Главные запреты:

На Троицу не рекоендуется стричься, красить волосы, делать маникюр, мыть голову, устраивать банный день. Однако эти запреты не касаются маленьких детей, больных и стариков – при необходимости их можно помыть.



Также на Троицу нельзя купаться в различных водоемах – озерах, речках, морях, прудах и даже бассейнах. Существует поверье, что нечистая сила в эти дни может утащить под воду.

Также в день празднования Троицы не рекомендуется убирать в доме, мыть полы, гладить белье, шить, вязать, стирать.

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