Какого числа отмечается Троица в 2021 году в Украине и что нужно знать о главных традициях этого дня
Святая Троица – это значимый церковный праздник, который в православии относится к двунадесятым и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Politeka.net расскажет о главных традициях этого праздника.
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Дата праздника зависит от Пасхи, которую празднуют по лунно-солнечному календарю, и отмечается на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. В 2021 году этот день приходится на воскресенье, 20 июня.
Главные традиции праздника:
Накануне праздника в дом приносят зеленые ветки деревьев, букеты из полевых цветов. Дома украшают ветками клена, мяты, папоротника. Также используют листья лопуха, чабрец, васильки. Считается, что такие веточки и букеты защищают от врагов и дурного глаза, а также оберегает дома во время грозы.
Утром христиане отправляются на праздничное богослужение и причастие. После богослужений в церкви христиане отправляются домой к праздничным столам. На столах обычно стоят блюда из яиц и салаты из зелени. Считается, что такая пища придает больше сил и энергии.
Главные запреты:
На Троицу не рекоендуется стричься, красить волосы, делать маникюр, мыть голову, устраивать банный день. Однако эти запреты не касаются маленьких детей, больных и стариков – при необходимости их можно помыть.
Также на Троицу нельзя купаться в различных водоемах – озерах, речках, морях, прудах и даже бассейнах. Существует поверье, что нечистая сила в эти дни может утащить под воду.
Также в день празднования Троицы не рекомендуется убирать в доме, мыть полы, гладить белье, шить, вязать, стирать.
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