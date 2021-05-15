Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась милым фото и рассказала о любимой книге

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам милое фото, а в подписи к нему поделилась своими любимыми цитатами из книги "Алиса в стране чудес".

На новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации, она как будто застукана в интересный момент – такое выражение удивления у нее на лице. Перед камерой красотка появилась в очаровательном голубом платье в белый горошек, которое подчеркнуло ее изящную фигурку. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Огневич рассказала о своей любимой книге и привела цитаты из нее, которые ей больше всего понравились. "В детстве я обожала книгу Л. Кэролла #Алиса_в_стране_чудес. Вспомнилась она мне сегодня. Интересно, дети сейчас такое читают? А вот и любимые фразочки из книги", - написала артистка и добавила цитаты.

Пользователи в восторге от нового образа звездной красотки, оценили снимок также ведущий "Холостячки" Григорий Решетник и партнерша по дуэту Олега Винника певица Элина Иващенко. "Красотка", "Умничка", "Какой красивый образ", "Безумно красивая! Удачного вам дня", "Сильно, классные цитаты выбрала. Умничка", - пишут в комментариях.

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Мишиной так понизить планку".

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