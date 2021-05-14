В Украине вскоре прекратятся дожди, а температура воздуха достигнет +28 градусов



Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, 15 и 16 мая в Украине будет сухая погода, которая будет способствовать выезду на природу.

Дождить на выходных будет только на Западе страны и местами на Харьковщине.