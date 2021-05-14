В Украине вскоре прекратятся дожди, а температура воздуха достигнет +28 градусов
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 15 и 16 мая в Украине будет сухая погода, которая будет способствовать выезду на природу.
Дождить на выходных будет только на Западе страны и местами на Харьковщине.
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Ранее Диденко сообщала, что на востоке Украины в течение воскресенья-понедельника температуры воздуха поднимется до +30 градусов.
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