14 мая в квартире дома № 69 по проспекту Центральному в Николаеве нашли убитым мужчину

В полиции сообщили, что житель этого дома позвонил на 102 и сообщил, что дверь квартиры его соседа открыта, а сам он лежит бездыханный на полу.

Осмотрев тело 67-летнего мужчины, было обнаружено телесные повреждения головы и ножевые ранения. Убитым оказался известный историк-краевед Владимир Владимирович Щукин, пишет местное издание "Новости N".

Владимир Щукин занимался хроникой и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области. Также он был автором более 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Местное СМИ нашло сходство обстоятельств смерти Владимира Щукина с убийством известного николаевского историка, доктора исторических наук Николая Шитюка, которого в сентябре 2018 был найден с ножом в спине в арендованной квартире.

Убитый 3 года назад Шитюк был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина, которого сегодня нашли мертвым. То есть три года назад также расправились с учителем Щукина.

Следователи начали уголовное производство по факту смерти Щукина по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

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