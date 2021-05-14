Сильные молитвы Господу Богу способны оздоровить и принести мир душе

Молиться об исцелении нужно с покорным принятием всех испытаний, данных небесными силами.

Молитва об исцелении

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

Молитва об исцелении

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети Милостию Твоею, простри мышцу Твою исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, отстави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кроме того мы писали , что “Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов

Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.

Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.

Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.

Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

Как сообщала Politeka, Филарет назвал причину появления вируса в мире: "За это Бог сжег Содом и Гоморру".

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