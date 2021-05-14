Сильные молитвы Господу Богу способны оздоровить и принести мир душе

Молиться об исцелении нужно с покорным принятием всех испытаний, данных небесными силами.

Молитва об исцелении

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

церковь

Молитва об исцелении

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети Милостию Твоею, простри мышцу Твою исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, отстави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Ним же благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Кроме того мы писали , что “Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов

Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.

Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.

Церковь, фото: скриншот You Tube

Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.

Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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