Женщина из Харькова, убившая свою дочь, до сих пор наводит страх в родном селе

В 2020 году в Харькове по улице шла женщина в обнаженном виде, в руке она держала пакет с отрезанной головой дочери.

После судебного разбирательства Татьяну Пьянову признали психически больной и отправили в психиатрическую лечебницу, сообщает издание "Сегодня".

Однако односельчане побаиваются, что женщину отпустят, так как в переписках со своей подругой, Пьянова сообщает, что больницу, в которой она находится - закрывают.

Односельчане боятся ее слов, ведь ситуация с карантином и закрытием таких учреждений в стране сейчас довольно неоднозначная.

"Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", - рассказала местный депутат Татьяна Пантелеева.

В то же время пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что Татьяна Пьянова была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима, и если улучшений по здоровью не будет, она останется там навсегда.

К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали

13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.

На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.

"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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