Фрагменты тела 64-летней женщины нашли в квартире в Подольском районе Киева

Тревогу о розыске женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе. Она пропала в четверг, 13 мая. На место трагедии немедленно выехали правоохранители.

Подробностями ужасного преступления поделились в пресс-службе полиции Киева.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что сотрудниками уголовного розыска ГУНП в Киеве было установлено местонахождение убийцы. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. В частности был задержан 39-летний житель столицы, который накануне убил и расчленил тело собственной матери.

После расчленения мужчина "похоронил" некоторые части тела матери в одном из лесов. Ценное имущество 64-летней потерпевшей убийца сдал в ломбард.

Правоохранители также узнали, что у убийцы были постоянные ссоры с матерью.

По его словам, причиной такого поступка стали якобы издевательства со стороны матери, он обвинил во всем ее.

"Она надо мной издевалась сильно. Я не мог этого терпеть уже, вены резал из-за нее", - заявил он.

Сейчас продолжаются следственные действия. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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