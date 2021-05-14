В Виннице грузовик сбил 10-летнего мальчика

Трагедия произошла посреди бела дня. Двое детей ехали на электросамокате велосипедной дорожкой.

В это время в попутном направлении по автодороге двигался грузовик. В момент столкновения под колеса автомобиля попал один из мальчиков.

Как рассказал очевидец аварии, на рядом с ребенком находились его отец и бабушка.

"Случилось так, что он закатился под заднее колесо. Водитель не увидел этого и полноценно вернул в переулок. Машина большая и он даже не почувствовал, что переехал малого ", - поделился мужчина в комментарии "20 минут".

Тарас также отметил, что дети были в возрасте до десяти лет.

"Отец странно себя вел, видимо, в шоковом состоянии он еще не осознал, что произошло с его ребенком. А бабушка стояла на коленях у внука. Тяжело было смотреть на это", - поделился очевидец аварии.

Ранее сообщалось, что в Польше оборвалась жизнь маленького украинца в ДТП.

Авария случилась утром, 11 мая. На место аварии сразу же прибыли медики на вертолете, но спасти ребенка не удалось.

Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения так как очевидно уснула за рулем от усталости.

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