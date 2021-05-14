На Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел 10 мая. 90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.
На место сразу же выехали полицейские.
"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - рассказали в полиции.
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Помощь врачей ей не потребовалась - женщину доставили домой.
Как оказалось, на такой поступок ее подтолкнуло отношение ее дочерей.
"Одна пьянствует, а другая имеет психические расстройства и постоянно конфликтует с матерью. Пенсионерка едва ходит. К водоему от ее дома чуть больше километра. Этот путь она преодолевала 2,5 часа", - сообщил журналист Сергей Радченко на своей страничке в Facebook.
Полицейским, которые спасли ей жизнь, бабушка пообещала, что такого больше не повторится.
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