На Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел 10 мая. 90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

На место сразу же выехали полицейские.

"Правоохранители немедленно достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна", - рассказали в полиции.

Помощь врачей ей не потребовалась - женщину доставили домой.

Как оказалось, на такой поступок ее подтолкнуло отношение ее дочерей.

"Одна пьянствует, а другая имеет психические расстройства и постоянно конфликтует с матерью. Пенсионерка едва ходит. К водоему от ее дома чуть больше километра. Этот путь она преодолевала 2,5 часа", - сообщил журналист Сергей Радченко на своей страничке в Facebook.

Полицейским, которые спасли ей жизнь, бабушка пообещала, что такого больше не повторится.

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