Мошенники устроили "телефонную облаву" на жителей Украины

В частности, в Украине открыли сеть фирм, которые рассылают открытки и sms о победе в "акции" и обещает выплатить сотни тысяч за покупку своего товара. Конечно, никакого приза не существует, а аналогичный товар можно приобрести в разы дешевле в других магазинах.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Все начинается с того, что на телефон или на почтовый ящик украинца отправляют информацию примерно с таким текстом: "Доступ к 380 000 грн открыт только Вам и на 1 час!". Оператор сообщает условие получения выигрыша: купить товар из предложенного каталога.

Однако оплатив товар, украинец получает не приз, а только предложение купить еще товара в обмен на обещание выплатить приз в будущем. На таких схемах они зарабатывают миллионы.

Журналисты заказали предложенные средства для стирки по ссылке о призе. Товар им прислали. Так, в пакете с этикеткой "Имидж клуб" был гель для стирки, кондиционер для белья, пятновыводитель и антисептический гель. Аналогичный товар можно приобрести примерно за 100 гривен, а мошенники продали свой за 600 гривен.

На такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста – их легче ввести в заблуждение.

Напомним, деньги начали массово списывать со счетов украинцев, выяснилась причина и кому грозит.

Как сообщала Politeka ранее, мошенники загнали клиентов ПриватБанка в патовую ситуацию, люди остаются без денег и счетов.

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