Известная украинская певица Тина Кароль показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала успешной украинской певицей. Не так давно артистка выпустила альбом "Красиво", а сейчас отправилась отдыхать с сыном на Сейшельские острова. Красотка решила показать в Инстаграм, как проходит отпуск.

На новых фото Тина снимала себя, нагнувшись над объективом. Красотка без стыда показала пышный бюст в белой кофточке с декольте.

Красотку сразу засыпали лайками и комментариями на фан-страничке:

"Вот это ракурс, я понимаю", "Лучший ракурс, однако", Лучше ракурса уже не будет, согласитесь что она лучшая!!!!", "Мы скучали за такой Тиной Григорьевной", "Не перестаю наслаждаться фото- и видео-отчетом с отдыха Тины и Вени", "С такими фото утро прекрасное", "Смотрим выше, девочки!) Самая красивая", "Взгляд прям в душу", "Желаю вам нереально-крутого дня", "Доброе утро и удачного дня".

Сообщалось, что Тина Кароль не пришла на церемонию, где стала победительницей сразу в нескольких номинациях.

В ночь с 12 на 13 мая в Киеве прошла церемония награждения музыкальной премии Yuna. Впервые за много лет Тина Кароль стала обладателем наград — за Вклад в развитие музыкальной индустрии, а также премии за Лучший дуэт и Лучший саунд-трек к фильму за песню Вільна с группой The Hardkiss.

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