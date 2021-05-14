В российском Новосибирске состоялось курьезное мероприятие

Там прошли соревнования по копанию могил на скорость. Участие в них приняли 14 человек – они боролись за денежный приз.

Видео соревнований обнародовал российский Telegram-канал Baza. (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, как мужчины на время роют ямы для могил, которые стоят рядом.

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"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", - подписано видео.

Мероприятие проходило 14 мая, и у него даже есть название - "Могильный беспредел".

По условиям конкурса могила должна получиться 200 см в длину, 80 - в ширину, 160 - в глубину. Интересно, что к состязанию абы кого не допускают, а только действующих сотрудников ритуальных служб, достигших 18-летия. Измерителем стал гроб, который помещали в вырытые за максимально короткий промежуток времени могилы. Победителя определило специальное жюри.

Пользователи сети вволю посмеялись над чудным конкурсом: "В психбольнице стабильность)", "Матерь Божья, что делается! Вон уж здравый смысл потеряли!".

Напомним, что трагедия произошла в поселке Большое Козино Нижегородской области в России.

Как сообщает Politeka, российский боевой корабль приблизился к берегам Одесской области.

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