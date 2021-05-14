В российском Новосибирске состоялось курьезное мероприятие

Там прошли соревнования по копанию могил на скорость. Участие в них приняли 14 человек – они боролись за денежный приз.

Видео соревнований обнародовал российский Telegram-канал Baza. (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

На кадрах видно, как мужчины на время роют ямы для могил, которые стоят рядом.

"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", - подписано видео.

Мероприятие проходило 14 мая, и у него даже есть название - "Могильный беспредел".

По условиям конкурса могила должна получиться 200 см в длину, 80 - в ширину, 160 - в глубину. Интересно, что к состязанию абы кого не допускают, а только действующих сотрудников ритуальных служб, достигших 18-летия. Измерителем стал гроб, который помещали в вырытые за максимально короткий промежуток времени могилы. Победителя определило специальное жюри.

Пользователи сети вволю посмеялись над чудным конкурсом: "В психбольнице стабильность)", "Матерь Божья, что делается! Вон уж здравый смысл потеряли!".

Напомним, что трагедия произошла в поселке Большое Козино Нижегородской области в России.

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