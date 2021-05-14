На Киевщине подросток напугал одноклассников в чате. а позже его нашли мертвым
В городе Вышгород Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. По данным полиции, он совершил самоубийство. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
По данным следствия, 14-летний парень 13 мая планировал пойти на занятия в музыкальную школу, но там подросток так и не появился. Также несовершеннолетний не отвечал на телефонные звонки. Тогда мать мальчика обратилась в полицию.
Парня разыскивали правоохранительные органы и кинологи. Во время расследования было установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать.
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Полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату.
Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства й трагедии и причины такого поступка.
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