На Киевщине подросток напугал одноклассников в чате. а позже его нашли мертвым

В городе Вышгород Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. По данным полиции, он совершил самоубийство. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По данным следствия, 14-летний парень 13 мая планировал пойти на занятия в музыкальную школу, но там подросток так и не появился. Также несовершеннолетний не отвечал на телефонные звонки. Тогда мать мальчика обратилась в полицию.

Парня разыскивали правоохранительные органы и кинологи. Во время расследования было установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать.

Полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату.

Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства й трагедии и причины такого поступка.



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