"Все близкие скрывали от меня эту новость"

Знаменитая украинская певица Камалия рассказала о большой потере в семье, которую родные скрыли от нее

Камалия Захур, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась печальной новостью в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, певица рассказала, что на прошлой неделе умер ее родной дядя.

«Вечная память, Царствие небесное, моему любимому и родному дяде Васе! Ушёл в мир иной моей мамы родной брат, он был третьим по старшинству из 10 детей», - написала Камалия.

Однако, эту новость певица сама узнала лишь спустя несколько дней: родные решили не тревожить ее перед подготовкой к важному мероприятию.

«В связи с моими концертами и напряжённой подготовке к «Юне» вся семья, родные и близкие скрывали от меня эту горестную новость, для того, чтобы не сорвать мероприятие, зная мою эмоциональность, и только вчера мне сообщили о том, что в субботу, 8 Мая мой родной дядя умер!», - откровенно рассказала певица.

Теперь ей пришлось срочно выехать в родной город Чернигов на похороны. Она подчеркнула, что не может представить, как тяжело было ее маме и другим родственникам, которые все эти дни старались оберегать ее от печальной новости.

Отметим, что 11 мая мать Камалии Инна Петровна Шмаренкова попала в ДТП в Киеве. Женщину на скорости подрезала другая машина. К счастью, она не пострадала.

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