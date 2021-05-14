Знаменитая украинская певица Камалия рассказала о большой потере в семье, которую родные скрыли от нее
Камалия Захур, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась печальной новостью в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, певица рассказала, что на прошлой неделе умер ее родной дядя.
«Вечная память, Царствие небесное, моему любимому и родному дяде Васе! Ушёл в мир иной моей мамы родной брат, он был третьим по старшинству из 10 детей», - написала Камалия.
Однако, эту новость певица сама узнала лишь спустя несколько дней: родные решили не тревожить ее перед подготовкой к важному мероприятию.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Елена Кравец рассказала, что творилось с "Кварталом 95" после ухода Зеленского: "Мы не понимали..."
Жуткая авария унесла жизни съемочной группы известного украинского телеканала: кадры с места ДТП
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
«В связи с моими концертами и напряжённой подготовке к «Юне» вся семья, родные и близкие скрывали от меня эту горестную новость, для того, чтобы не сорвать мероприятие, зная мою эмоциональность, и только вчера мне сообщили о том, что в субботу, 8 Мая мой родной дядя умер!», - откровенно рассказала певица.
Теперь ей пришлось срочно выехать в родной город Чернигов на похороны. Она подчеркнула, что не может представить, как тяжело было ее маме и другим родственникам, которые все эти дни старались оберегать ее от печальной новости.
Отметим, что 11 мая мать Камалии Инна Петровна Шмаренкова попала в ДТП в Киеве. Женщину на скорости подрезала другая машина. К счастью, она не пострадала.
Напомним, мать самой богатой певицы Украины попала в аварию, появились подробности: "За рулем была...".
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины поделилась горем, после которого проплакала всю ночь: "Что предпринимать?".
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показалась на публике с дочками-двойняшками и мужем: яркие фото.