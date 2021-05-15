В Минсоцполитики вспомнили о тех украинцах, которым "забыли" повысить пенсию в прошлый раз

Об увеличении выплат в этом году для некоторых категорий граждан рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Об этом речь зашла в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

Так, часть украинских пенсионеров ждет прибавка в размере 100 гривен, а некоторым - даже в два раза.

По словам Лазебной, с 1 июля на 100 гривен вырастут выплаты для тех, кто не попал под индексацию в 2019-2020 годах. Министр добавила, что это прописано в законодательстве, а именно в реформе 2017 года. Выплату получат приблизительно полмиллиона человек.

Кроме того, правительство рассмотрит постановление о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для инвалидов I группы. Лазебная сообщила, что накануне подписала законопроект.

"У людей нет стажа. Они же не виноваты, что по состоянию здоровья не могли работать, а у них, например, стажа нет, чтобы получить более 2000 гривень. Мы сейчас им поднимем пенсию. В прошлом году мы внесли в Раду законопроект, где предлагаем на 40% повысить пенсии ликвидаторам на ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, вчера я подписала в правительство законопроект о повышении минимальных пенсионных выплат для чернобыльцев, они увеличиваются в два раза", - заявила министр.

Ранее мы рассказывали, в Украине собираются повысить прожиточный минимум - поднять его до уровня 40% от средней зарплаты. Правда, по мнению экспертов, украинцы вряд ли почувствуют улучшение.

Если в государстве минимальная зарплата – 6000 гривен, то, соответственно, и пенсия, и реальный прожиточный минимум тоже должны быть порядка 6000 гривен. То, что хотят сделать, ничего не даст, ведь средняя зарплата сейчас примерно 12,5 тыс. грн. и 40% от этой суммы – примерно 4800 гривен.

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