Известная певица Таисия Повалий показала поклонникам, что сделала со своей внешностью

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таисия Повалий, которая после событий на Майдане сбежала в Россию и больше не выступает на родине, в последнее время здорово перекроила свою внешность, похоже, звезда пытается сохранить молодость, прибегая к услугам косметологов и пластических хирургов. Недавно в своем Instagram 56-летняя певица выложила свое свежее фото, на котором можно увидеть, как она выглядит.

На новой фотографии Таисия запечатлена на прогулке в саду в солнечный день, за ее спиной видно цветущее дерево. Перед камерой звезда появилась в теплом наряде – на ней светлая кофточка и серый кардиган, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и мила улыбка. В подписи к фотографии Повалий написала: "Солнышка всем в ленту!".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации, правда некоторые были озадачены видом звезды из-за пластических операций. "Какое доброе субботнее утро, красавица", "Прекрасна, как сама весна", "Таисия Николаевна, вы великолепны!", "Милая наша, красавица", "Вы сами солнышко", "Вы лучшее солнышко с утра", "Что хорошего? Вся в ботоксе!", "Вы просто красотка, счастья Вам", - пишут в комментариях к фото Повалий.

Напомним, 56-летняя артистка Таисия Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

Как сообщала Politeka, 56-летняя певица Таисия Повалий с молодым продюсером заинтриговала поклонников новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!".

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