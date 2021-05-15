Умер любимый актер миллионов Хайме Гарса, который играл в сериалах "Просто Мария" и "Дикая Роза"

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Hola News, 14 мая в своем доме умер известный мексиканский актер Хайме Франциско Гарса Алардин. Зрители по всему миру помнят его по ролям Эрнесто Рохаса в сериале "Дикая Роза" и Виктора Каррено в "Просто Марии". Ему было всего 68 лет.

Точную причину смерти пока не называют, но известно, что актер был болен и в последнее время совсем сдал. По словам бывшей жены Гарсы, актер болел сахарным диабетом, и недавно пережил операцию по ампутированию одной ноги. Так что последние месяцы жизни артист провел в инвалидной коляске. Также бывшая супруга сообщила прессе, что около десяти лет назад Гарса пережил тяжелый инсульт, который едва не забрал его жизнь тогда.

Отметим, что Хайме Гарса родился 28 января 1954 года в Мексике "Монтеррей", его отец был известным журналистом, а мать – поэтессой. Свою карьеру будущий актер начал на телевидении – он снимался в детском шоу. Мало кто знает, что Гарса не только был успешным актером, он еще и музыкант – на его счету более десяти альбомов и около шести десятков ролей в кино и сериалах.

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