С 1 мая начали действовать новые правила начисления субсидий
В связи с этим, украинцам дали время для того, чтобы переоформить субсидии. Так, субсидии украинцам будут начислять с мая, а переоформленные документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.
То есть у украинцев есть на это пять месяцев, cообщило Министерство социальной политики в своем официальном канале в Telegram.
За оформлением субсидии можно обратиться одним из следующих способов:
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через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостат) и ЦНАП;
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непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
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заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
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через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.
При этом в министерстве призывают украинцев, которые нуждаются в поддержке от государства не поддаваться паническим настроениям и не создавать массовых скоплений.
Также уточняется, что бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики.
Напомним, о начисление субсидий в мае, озвучены размеры, сроки и условия выплат после перерасчета.
Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде.
Также Politeka писала, что тарифы на газ взлетели с 1 мая: какие суммы в платежках ждут теперь украинцев.