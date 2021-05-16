Нужно успеть за пять месяцев

С 1 мая начали действовать новые правила начисления субсидий

В связи с этим, украинцам дали время для того, чтобы переоформить субсидии. Так, субсидии украинцам будут начислять с мая, а переоформленные документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.

То есть у украинцев есть на это пять месяцев, cообщило Министерство социальной политики в своем официальном канале в Telegram.

За оформлением субсидии можно обратиться одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостат) и ЦНАП;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

При этом в министерстве призывают украинцев, которые нуждаются в поддержке от государства не поддаваться паническим настроениям и не создавать массовых скоплений.

Также уточняется, что бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики.

Напомним, о начисление субсидий в мае, озвучены размеры, сроки и условия выплат после перерасчета.

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