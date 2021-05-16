Огонь разгорелся в автобусе, он уничтожил моторный отсек и 27 кресел в салоне
Так, возле поселка Розвадив во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в рейсовом автобусе. В момент возгорания в машине находились пассажиры и водители, ведь автобус был на ходу и вез 20 пассажиров.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Сообщение о пожаре вблизи с. Розвадов, Стрыйского района в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR" поступило в Службу спасения "101" о 05:10.
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В автобусе находилось 20 пассажиров и 2 водителя. К счастью, пожар оперативно потушили спасатели, прибывшие на вызов, а люди успели вовремя эвакуироваться. К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был локализован в 05:25 и полностью ликвидирован в 05:36.
Сейчас правоохранители устанавливаются обстоятельства происшествия и причина пожара.
Ранее похожая ситуация произошла на трассе Киев -Одесса. Огненное ЧП произошло по дороге в столицу. По сообщениям очевидцев, к счастью, никто не пострадал. Люди и водитель успели покинуть транспортное средство.
На распространенных по сети кадрах видны клубы черного дыма в небе над трассой, а также само пламя, которое поглотило автобус.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся.