За год в Украине значительно подорожали алкогольные напитки и табачная продукция

По Украине в апреле текущего года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года популярные товары - сигареты с фильтром и алкоголь выросли в цене. В первую очередь это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.

Данные об этом были обнародованы Государственной службой статистики Украины.

С апреля 2020 года до апреля 2021 года больше всего изменилась цена на пиво отечественного производства. В среднем подорожание наблюдается на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л).

Подорожали также и водка - на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л), а цены на столовые вина подскочили незначительно - на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

Кроме того, цены на некоторые сигареты выросли на 20% с апреля 2020 года.

Так, сигареты с фильтром отечественных марок сейчас в среднем стоят по 46,22 грн за пачку (20 шт.), что на 20,1% дороже, чем годом ранее.

Сигареты без фильтра немного дешевле - по 41,58 грн за пачку (дороже на 19,3%).

Ранее также сообщалось, что рост цен летом в Украине, согласно прогнозам, коснется любимого продукта украинцев, который есть на каждом столе, ведь во всем мире наблюдается тренд подорожания яиц.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.