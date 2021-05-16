Американская супермодель Белла Хадид, которую пластические хирурги назвали самой красивой женщиной в мире, в распахнутой рубашке устроила оригинальную съемку

Супермодель часто выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм различные кадры, причем не только из модных фотосессий, но еще и бекстейдж-кадры, фото из отдыха, а также семейные фотокарточки. Поэтому на фан-аккаунтах появляется довольно много контента.

Звезду постоянно обсуждают за ее тонкую фигуру, которую она сохраняет в отличной форме, даже при том, что не отказывается есть фаст-фуд и часто балует себя различной вредной едой. Как видно на фото, не так давно показанным в Инстаграм, Белла также любит придавать образам пикатности.

В расстегнутой кофточке небесно-голубого оттенка и кожаным брюкам с ремнем и с белой сумочкой на плече Белле удалось создать кокетливый лук. Из-за того, что живот и бюст звезды были максимально открытыми, можно также заметить, что знаменитость не стесняется своих форм.

Ранее модель показала, как позировала в экстремельном топе из латекса черного цвета. Его крохотный размер впечатляет: кажется, что Белла просто обмотала бюст полоской клейкой ленты.

Белла распустила волосы и нанесла яркий макияж, подчеркнув пухлые губки. Девушка слегка задрала подбородок, поставила одну руку на бедро и немного расставила ножки.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мощно💪🏻 летняя страсть", "моя королева, я так сильно тебя люблю 😩😭", "Я хочу надеть это в продуктовый магазин и загадочно прогуляться", "Честно говоря, Белла... дай мне отдышаться. Пожалуйста. 🥵", "моя женщина😍", "Черт, кто знал, что клейкая лента может быть такой универсальной".

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