Мужчина с ребенком прятался за бетонным забором на шоссе пока шли обстрелы

Такими кадрами поделилась израильская армия в Twitter (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Судя по всему он ехал в машине, как раз во время того, как начались обстрелы и был вынужден выбежать из нее и прятаться со своим маленьким ребенком от ракетных обстрелов.

Видео снимала женщина, чей голос отчетливо можно услышать на видео. Она спрашивает: "Смотри, это они там летят?". Вместе с мужчиной они сидят на дороге за забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо, чтобы увидеть, как близко пролетают ракеты.

"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности. ЦАХАЛ продолжит борьбу с ХАМАС для защиты израильского гражданского населения", – говорится в сообщении.

Put yourself in this father's shoes.



You're driving with your newborn baby. Suddenly, you find yourself under rocket fire.



As rockets explode, your only thought is: keep your baby safe.



The IDF will continue to fight against Hamas to protect Israeli civilians. pic.twitter.com/ctBA0T0y0a — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Напомним, что крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса.

Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.

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