Мужчина с ребенком прятался за бетонным забором на шоссе пока шли обстрелы
Такими кадрами поделилась израильская армия в Twitter (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Судя по всему он ехал в машине, как раз во время того, как начались обстрелы и был вынужден выбежать из нее и прятаться со своим маленьким ребенком от ракетных обстрелов.
Видео снимала женщина, чей голос отчетливо можно услышать на видео. Она спрашивает: "Смотри, это они там летят?". Вместе с мужчиной они сидят на дороге за забором, постоянно оглядываются и смотрят в небо, чтобы увидеть, как близко пролетают ракеты.
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"Поставьте себя на место этого отца. Вы едете с новорожденным ребенком. Вдруг вы оказываетесь под ракетным обстрелом. Когда ракеты взрываются, ваша единственная мысль: беречь ребенка в безопасности. ЦАХАЛ продолжит борьбу с ХАМАС для защиты израильского гражданского населения", – говорится в сообщении.
Напомним, что крупнейшее с 2014 года обострение палестинского конфликта произошло после нескольких дней столкновений между арабскими протестующими и израильской полицией в районе мечети Аль-Акса.
Поводом для беспорядков стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме.
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