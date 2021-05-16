Украинские яхтсмены устроили массовое путешествие по Эгейскому морю, устроив там "переполох"

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Сегодня», самая большая флотилия украинских яхт проплыла по Эгейскому морю. 24 парусника вышли из Мармариса. Путешествие длилось почти неделю. За это время украинцы потренировались в управлении яхтами и показали своим соотечественникам, как можно отдохнуть без лишних трат.

Как отмечается в сюжете, в массовом путешествии приняли участие около 200 украинцев с разных областей Украины. В экстремальное путешествие многие не побоялись взять детей. Туристы уверяют, что дети перенесли морские прогулки даже лучше, чем взрослые.

Совместный отдых для украинских туристов организовала одна из столичных школ, которая занимается обучением шкиперов. Со своими выпускниками они уже 6 раз пересекали Атлантический океан. Эгейское море организаторы называют своеобразным полигоном для обучения перед более серьезными экспедициями. Большая компания и опытные шкиперы обеспечивают безопасность путешествия для тех, кто только мечтает попробовать себя в этом деле.

Стоит отметить, что продолжительные путешествия на яхтах стали очень популярными в последнее время, ведь это возможность круглосуточно быть на море, а также увидеть живописные бухты и красивые пляжи, до которых трудно добраться по суше.

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