Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко продолжает радовать поклонников кадрами из своего отпуска

38-летняя актриса, ставшая популярной благодаря участию в юмористической программе "Дизель шоу", опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, Виктория отдыхала в Турции вместе с родителями и крестными. И хоть отпуск уже закончился, но звезде приятно вспомнить. Ранее девушка вкратце рассказывала, чем занималась на море, в своей иронической манере: "гуляла с родителями👨‍👩‍👧; болтала с крёстными🗣; играла в теннис 🏓; била в барабаны 🥁; тискала котиков🐈; шопилась👀после чего⬇️; не могла упаковаться ))🧰".

На новых фото Булитко призналась, как коротала вечера на отдыхе, заинтриговав публику. В кадре актриса предстала ярко накрашенной в малиновом пиджаке.

"А мысли... все о нем и о нем...", - говорится в подписи.

Виктория решила пошутить и предложила пользователям угадать, о чем же она думает: о бургере или пиве.

В итоге, оказалось, что актриса мечтает о коктейле: "Не угадали 😂😂😂".

Булитко не постеснялась задействовать в своих шутках и родителей. Так, она показала, что пришла в кафе в одном купальнике. Без штанов оказался и ее отец. Впрочем, звезда не растерялась и дорисовала штаны в фотошопе.

«Пришли в кафе без брюк и туфель», - подписала снимок актриса.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, с кем приятно проводит время за коктейлем: личное фото.