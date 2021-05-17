Украинка Анастасия Кочеткова из Хмельницкого спустя два месяца после ДТП скончалась в польской больнице

Медики боролись за жизнь женщины, она даже пошла на поправку.

Причины смерти медики не сообщили.

Девушка стала седьмой жертвой аварии, которая произошла в начале марта, передает "Сегодня".

Напомним об автомобильной катастрофе в Польше погибли украинцы.

Трагические подробности сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Смертельная авария произошла возле города Кашице.

"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщил дипломат.

Удар был такой силы, что людей из разбитых авто пришлось доставать спасателям. Трое пострадавших попали в реанимацию с многочисленными травмами.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.