Украинка Анастасия Кочеткова из Хмельницкого спустя два месяца после ДТП скончалась в польской больнице
Медики боролись за жизнь женщины, она даже пошла на поправку.
Причины смерти медики не сообщили.
Девушка стала седьмой жертвой аварии, которая произошла в начале марта, передает "Сегодня".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице: видео
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
"Бабушка упала на колени": ребенок попал под колеса грузовика, кадры трагедии в Виннице
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
Напомним об автомобильной катастрофе в Польше погибли украинцы.
Трагические подробности сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
Смертельная авария произошла возле города Кашице.
"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщил дипломат.
Удар был такой силы, что людей из разбитых авто пришлось доставать спасателям. Трое пострадавших попали в реанимацию с многочисленными травмами.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.