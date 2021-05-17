В Украине прошел град размером с грецкий орех

Об этом сообщили на странице " Мелитопольграм".

"Теперь урожая снова не будет", "Мне кажется у меня за окном фильм ужасов", "Да знакомо. Я за всю жизнь такого не видела", "Вот это град", Я такой молнии ещё не видела! Правда,прям цветомузыка! А град какой!!! Вот нам и ,,Люблю грозу в начале мая!" , - пишут украинцы.

Жители Мелитополя поделились фотографиями "погодного апокалипсиса".

Видео непогоды можно увидеть здесь.

К слову, синоптики дали детальный прогноз на неделю в столице

Так, в понедельник, 17 мая в Киеве будет облачно, дождь будет идти весь день, а к вечеру может усилиться.

Во вторник, 18 мая облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня будет дождь.

В среду, 19 мая погода изменится в середине дня - небо покроется тучами. К вечеру начнется мелкий дождь, который после полудня может пойти сильнее.

20 мая утро и день будут облачными. Вечер будет ясное небо.

На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь.

В пятницу, 21 мая будет пасмурный день, вечер в Киеве обещает быть ясным..

В субботу, 22 мая в середине дня погода изменится и будет пасмурно до самого вечера, но осадков в этот день не предвидится.

В воскресенье в Киеве будет стоять облачная погода, без осадков.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.