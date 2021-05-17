В Украине прошел град размером с грецкий орех
Об этом сообщили на странице "
"Теперь урожая снова не будет", "Мне кажется у меня за окном фильм ужасов", "Да знакомо. Я за всю жизнь такого не видела", "Вот это град", Я такой молнии ещё не видела! Правда,прям цветомузыка! А град какой!!! Вот нам и ,,Люблю грозу в начале мая!" , - пишут украинцы.
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Видео непогоды можно увидеть здесь.
К слову, синоптики дали детальный прогноз на неделю в столице
Так, в понедельник, 17 мая в Киеве будет облачно, дождь будет идти весь день, а к вечеру может усилиться.
Во вторник, 18 мая облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня будет дождь.
В среду, 19 мая погода изменится в середине дня - небо покроется тучами. К вечеру начнется мелкий дождь, который после полудня может пойти сильнее.
20 мая утро и день будут облачными. Вечер будет ясное небо.
На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь.
В пятницу, 21 мая будет пасмурный день, вечер в Киеве обещает быть ясным..
В субботу, 22 мая в середине дня погода изменится и будет пасмурно до самого вечера, но осадков в этот день не предвидится.
В воскресенье в Киеве будет стоять облачная погода, без осадков.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.